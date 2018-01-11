واحد فقط يعرف سر احتفال نيمار الغريب بهدفه في شباك أميان!

احتفل الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، بطريقة غريبة بالهدف الذي أحرزه في شباك أميان، في اللقاء الذي أقيم أمس، ضمن ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية.

وبعد أن سجل نيمار الهدف الأول للفريق الباريسي من ركلة جزاء، في الدقيقة (53)، خلع حذاءه الأيمن، ووضعه فوق رأسه، ليحتفل بالهدف بطريقة غريبة.

Reuters Benoit Tessier

وتعجبت الصحافة الفرنسية والعالمية من هذا الاحتفال الغير مألوف من نيمار، قبل أن يوضح النجم البرازيلي السر وراء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، إذ قال: "جواو سيلسو مورايس هو الوحيد الذي يعرف لماذا احتفلت بهذه الطريقة، أما غيره فربما يفسرون سبب احتفالي بشكل خاطئ، تهانينا يا صديقي".

يذكر أن جواو سيلسو مورايس هو أحد الأصدقاء المقربين من النجم البرازيلي، ويبدو أن نيمار كان يهنئه بعيد ميلاده.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة باريس سان جيرمان ومضيفه أميان، انتهت بفوز فريق العاصمة الفرنسية بهدفين نظيفين، ليتأهل فريق حديقة الأمراء إلى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية، ويواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.

المصر: إنستغرام + وكالات

عمر بيكضاض