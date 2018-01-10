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نيمار يقود الأمراء للمربع الذهبي لكأس فرنسا.. (فيديو)

الرياضة

نيمار يقود الأمراء للمربع الذهبي لكأس فرنسا.. (فيديو)
Reuters
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واصل فريق باريس سان جيرمان رحلة الدفاع عن لقب بطل كأس فرنسا لكرة القدم، بصعوده إلى الدور قبل النهائي على حساب مضيفه أميان، بفوزه عليه بهدفين من دون رد، اليوم الأربعاء.

وأحرز هدفي الأمراء الباريسيين كل من، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وأدريان رابيو، في الدقيقتين (53 من ضربة جزاء، 75) على الترتيب،

 

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي

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