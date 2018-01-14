زيدان.. دجاجة لم تعد تبيض ذهبا!

منذ تولي الفرنسي زين الدين زيدان قيادة سفينة نادي ريال مدريد عام 2016، أصبح "زيزو" بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا للنادي الملكي، قبل أن تنقلب الأمور مؤخرا رأسا على عقب .

فبعدما نجح المدرب الفرنسي في قيادة الريال في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2016، ثم حصد الأخضر واليابس في العام الماضي، بعد تتويج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني والأوروبي، وكأس العالم للأندية، انقلبت الأمور رأسا على عقب هذا الموسم، خاصة في الدوري الإسباني.

وإذا كان ريال مدريد حسابيا، ما يزال يحافظ على كل حظوظه في المنافسة على ألقاب جميع البطولات المتاحة هذا الموسم، فإن أداءه ونتائجه الأخيرة تثير الكثير من الشكوك، وتطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل النادي الملكي مع "زيزو".

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وفيما يلي نتائج زيدان مع ريال مدريد هذا الموسم

زيزوز يقود الريال إلى الهاوية في الليغا

واصل الريال نزيف النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد سقوطه أمس، في عقر داره أمام فياريال بهدف نظيف، في المرحلة الـ19 من الليغا.

ففي حال فوز برشلونة على مضيفه ريال سوسيداد، اليوم، فسيصل الفارق بين النادي الكتالوني المتصدر وريال مدريد صاحب المركز الرابع إلى 19 نقطة، وهو فارق النقاط الأكبر في التاريخ بين الريال وأي فريق آخر، مع انتصاف الموسم، ويعود أكبر فارق من النقاط في السابق إلى موسم 2012-2013 عندما كان الفارق 18 نقطة في عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ريال زيزو فشل في تصدر مجموعته في دوري الأبطال

لم يتمكن النادي الملكي من تصدر مجموعته في دوري الأبطال، واكتفى بالمركز الثاني خلف توتنهام، ما فرض عليه خوض مواجهة صعبة في دور الـ16، إذ أوقعته القرعة في صدام قوي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المدجج بالنجوم.

تأهل باهت لريال زيزو إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

حجز الريال بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس إسبانيا، ولكن تأهله كان باهتا، إذ فاز في ذهاب دور الـ16 على نومانسيا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل الفريقان في مدريد بهدفين لمثلها.

ورغم تراجع نتائج ريال مدريد في الفترة الأخيرة بسبب تذبذب مستوى أبرز نجومه على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فقد حسه التهديفي في الليغا، والفرنسي كريم بنزيما الذي أضاع طريقه إلى الشباك في جميع المسابقات، فإن زيدان (الدجاجة التي لم تعد تبيض ذهبا) يرفض إجراء أي تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

المصدر: RT

عمر بيكضاض