شاهد.. فياريال يطلق رصاصة الرحمة على ريال مدريد

ألحق فياريال هزيمة مذلة بمضيفه ريال مدريد في عقر داره على ملعب "سنتياغو برنابيو" اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووجه لاعب الغواصات الصفراء الشاب بابلو فورنالس (21 عاما)، الضربة القاضية للعملاق الملكي بإحرازه هدف الفوز الوحيد لفريقه في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

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وسقط ريال مدريد حامل اللقب، في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي، وواصل نزيف النقاط، فقد تجمد رصيده عند 32 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة)، ويحتل المركز الرابع حتى الآن في جدول ترتيب الليغا. فيما رفع فياريال رصيد إلى 31 نقطة، وتقدم إلى المرتبة الخامسة على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT

نايف الكوردي