ريال مدريد يواجه الغواصات الصفراء .. التشكيلة الأساسية

يستضيف ريال مدريد فريق فياريال، اليوم السبت (18:15) بتوقيت موسكو، على ملعب "سنتياغو برنابيو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 19، من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكشف مدربا الفريق الملكي وضيفه فريق فياريال "الغواصات الصفراء"، قبل نحو ساعة من بداية المباراة.

وسيخوض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، هذه المباراة التي تعتبر اختبارا له بعد سلسلة من الاخفاقات موخرا، بالتشكيلة الأساسية التالية:

👣🔢🏟 ¡Entra a nuestro vestuario y vive en primera persona el camino que harán nuestros jugadores antes de saltar al césped para el encuentro frente al @VillarrealCF! #RMLiga | #HalaMadridpic.twitter.com/SHFY1HTULe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 13, 2018

1- الكوستاريكي كيلور نافاس

2- دانييل كارفاخال

5- الفرنسي رافائيل فاران

6- ناتشو فيرنانديز

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

8- الألماني توني كروس

10- الكرواتي لوكا مودريتش

11- الويلزي غاريث بيل

12- البرازيلي مارسيلو

14- البرازيلي كاسيميرو

22- إيسكو.

بينما اختار خافيير كاييخا، المدير الفني لفريق فياريال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الملكي:

#RealMadridVillarreal | ¡Nuestro once inicial para el partido en el Santiago Bernabéu 🏟 ante el @realmadrid! ¡Comenzamos en poco más de una hora ⏱! ¡Vamooooooos, Submarino 💛! pic.twitter.com/lrB0hX8ApQ — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 13, 2018

وسيحاول ريال مدريد مصالحة جماهيره، بعد هزيمته في عقر داره، أمام غريمه التقليدي برشلونة (0-3) في لقاء الكلاسيكو، في الجولة قبل الماضية، ومن ثم سقط الفريق الملكي في فخ التعادل خارج أرضه أمام سيلتا فيغو (2-2)، في المرحلة الماضية.

ويحتل ريال مدريد، حامل اللقب، المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا، برصيد 32 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة)، متخلفا بفارق 16 نقطة، عن المتصدر برشلونة، الذي يحل ضيفا على ريال سوسييداد، غدا الأحد.

بينما يشغل فياريال المرتبة السادسة، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة.

المصدر: "VillarrealCF/twitter/realmadrid"

نايف الكوردي