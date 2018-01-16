عودة قوية لدجوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة

حقق الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا، عودة ناجحة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب.

وتمكن دجوكوفيتش (30 عاما) المصنف (14) من التغلب على منافسه الأمريكي دونالد يونغ بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: (6-1) و(6-2) و(6-4).

وغاب دجوكوفيتش عن الملاعب منذ يوليو/تموز الماضي بسبب إصابة في المرفق، ولم يتمكن من العودة كما كان متوقعا في البطولات الأولى لهذا الموسم، فانسحب من أبوظبي الاستعراضية وقطر، وشارك فقط في بطولة كويونغ الاستعراضية في ملبورن، فتراجع تصنيفه إلى المركز الرابع عشر.

A man of many words, @DjokerNole has a chat to the crowd after his first round win.#AusOpenpic.twitter.com/Kgp1WD4S3b — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018

وفي مباراة أخرى، بلغ السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف تاسعا الدور ذاته، بتغلبه على الليتواني ريكارداس بيرانكيس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع: (6-3) و(6-4) و(2-6) و(7-6).

Stan steps up!



Back for his first match in six months, the #9️⃣ seed prevails in four sets. #AusOpenpic.twitter.com/BhyARJj1j5 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018

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ويذكر أن فافرينكا، بطل أستراليا 2014، كان غائبا عن ملاعب الكرة الصفراء منذ منتصف العام الماضي بسبب عملية جراحية في الركبة.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر