شارابوفا وفيسنينا إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة
سجلت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا عودة ناجحة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، والبالغ مجموع جوائزها 44 مليون دولار.
وتغلبت شارابوفا في الدور الأول على منافستها الألمانية تاتيانا ماريا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-1) و(6-4)، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.
.@MariaSharapova motors past Maria, 6-1, 6-4. #AusOpenhttps://t.co/buix4MO2vCpic.twitter.com/kByXP0UItF— WTA (@WTA) January 16, 2018
وبهذا الفوز، سجلت شارابوفا المصنفة حاليا في المرتبة 48 عالميا، بطلة أستراليا المفتوحة عام 2008، عودة قوية إلى ملبورن التي غابت عنها الموسم الماضي لإيقافها 15 شهرا بسبب المنشطات.
"It was really meaningful to be out here today."@MariaSharapova happy to be back in Melbourne.#AusOpenpic.twitter.com/oQkEUUr2cl— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018
وتوجت شارابوفا خلال مسيرتها الاحترافية بأربعة ألقاب كبرى أخرى "غراند سلام" هي أمريكا المفتوحة عام 2006، ويمبلدون عام 2004، وفرنسا المفتوحة عامي 2012 و2014.
Мария Шарапова @MariaSharapova вышла во второй круг Australian Open https://t.co/uRKA4QqhiW— Р-Спорт (@rsportru) January 16, 2018
Фото: © Reuters pic.twitter.com/aYVySh4kuq
وتأهلت إلى الدور الثاني أيضا الروسية يلينا فيسنينا المصنفة (16)، بفوزها على التونسية أُنس جابر بمجموعتين دون رد، بواقع: (6-3) و(6-4)، خلال ساعة واحدة و13 دقيقة.
Елена Веснина @EVesnina001 стартовала с победы на Australian Open https://t.co/sVn0hsrIEL— Р-Спорт (@rsportru) January 16, 2018
Фото: © AFP pic.twitter.com/MuB93Pro7E
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر