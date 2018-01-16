شارابوفا وفيسنينا إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة

سجلت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا عودة ناجحة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، والبالغ مجموع جوائزها 44 مليون دولار.

وتغلبت شارابوفا في الدور الأول على منافستها الألمانية تاتيانا ماريا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-1) و(6-4)، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.

وبهذا الفوز، سجلت شارابوفا المصنفة حاليا في المرتبة 48 عالميا، بطلة أستراليا المفتوحة عام 2008، عودة قوية إلى ملبورن التي غابت عنها الموسم الماضي لإيقافها 15 شهرا بسبب المنشطات.

"It was really meaningful to be out here today."@MariaSharapova happy to be back in Melbourne.#AusOpenpic.twitter.com/oQkEUUr2cl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018

وتوجت شارابوفا خلال مسيرتها الاحترافية بأربعة ألقاب كبرى أخرى "غراند سلام" هي أمريكا المفتوحة عام 2006، ويمبلدون عام 2004، وفرنسا المفتوحة عامي 2012 و2014.

وتأهلت إلى الدور الثاني أيضا الروسية يلينا فيسنينا المصنفة (16)، بفوزها على التونسية أُنس جابر بمجموعتين دون رد، بواقع: (6-3) و(6-4)، خلال ساعة واحدة و13 دقيقة.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر