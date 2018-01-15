الروسي روبليف يقصي المخضرم فيرير من بطولة أستراليا المفتوحة

استطاع الروسي الشاب أندريه روبليف من تحقيق المفاجأة في بطولة أستراليا المفتوحة، "أولى بطولات الغراند سلام" بتغلبه على الإسباني المخضرم ديفيد فيرير.

وكاد فيرير، المصنف الثالث على العالم سابقا، أن يحقق عودة هائلة في المباراة، لكن الروسي الشاب، تمسك بأمل الفوز، ليحسم تأهله في النهاية بنتيجة 7-5 و6-7 و6-2 و6-7 و6-2، في مواجهة استغرقت 3 ساعات و50 دقيقة.

وقال فيرير "كانت مباراة صعبة للغاية، روبليف لعب بشكل رائع طوال المواجهة".

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وبلغ الدور ذاته، كل من التونسي مالك الجزيري الذي أقصى الإيطالي سالفاتور كاروسو بثلاث مجموعات لاثنتين بعد مباراة ماراثونية، وكذلك بلغ الأسترالي نيك كيريوس الدور الثاني بفوزه على البرازيلي روجيريو دوترا سيلفا بثلاث مجموعات نظيفة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير