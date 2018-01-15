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نادال إلى ثاني أدوار أستراليا المفتوحة

الرياضة

نادال إلى ثاني أدوار أستراليا المفتوحة
AFP
رافائيل نادال
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بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف أول بسهولة الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الدومينيكاني فيكتور استريا بورغوس بثلاث مجموعات نظيفة.

وأنهى نادال اللقاء لمصلحته بنفس النتيجة لكل مجموعة 6-1 و6-1 و6-1، واحتاج "الماتادور" الإسباني الذي حل وصيفا للبطل العام الماضي بخسارته أمام غريمه السويسري روجيه فيدرر، إلى ساعة و34 دقيقة لتحقيق الفوز، وضرب موعدا في الدور الثاني مع الأرجنتيني ليوناردو ماير الـ 52 الفائز على التشيلي نيكولاس خاري 6-2 و7-6 (7-1) و6-3.

وقال نادال الفائز بـ 16 لقبا في البطولات الكبرى واحد منها فقط في ملبورن على حساب فيدرر بالذات عام 2009، "أنا سعيد جدا بعودتي إلى الملاعب. إنها بداية جيدة لي وهذا شيء سار بالنسبة إلي".

ولم يدع نادال (31 عاما) فرصة لمنافسه صاحب المركز 81 عالميا للدخول في أجواء المباراة، وكسر إرساله 8 مرات محققا 28 ضربة رابحة.

وأضاف "الماتادور" الإسباني "أريد أن أستمتع بكل لحظة أتواجد فيها على هذا الملعب" رود لايفر".

وكان نادال تعرض لإصابة في الركبة حرمته من المشاركة في العديد من دورات وبطولات الموسم الماضي.

ويتعين على نادال بلوغ ربع النهائي على الأقل كي يضمن الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي.

ويبدأ فيدرر المصنف ثانيا حملة الدفاع عن لقبه الثلاثاء، في مواجهة السلوفيني الياز بيديني.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

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