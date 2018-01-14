ليفربول يلحق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي بهدف صلاح العالمي ..فيديو

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول إلى إلحاق الهزيمة الأولى بضيفه مانشستر سيتي في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في لقاء قمة الجولة الـ23 للبريمير ليغ.

وسجل أليكس أوكسيلد – تشيمبرلين هدف التقدم للريدز مبكرا في الدقيقة التاسعة، وذلك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

ورد الألماني ليروي ساني بهدف التعادل للسيتي قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، وبتسديدة قوية في الزاوية اليسرى.

لكن البرازيلي روبرتو فيرمينو وضع ليفربول في المقدمة مرة ثانية، في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة "لوب" مرّت فوق مواطنه إديرسونحارس مرمى مانشستر سيتي.

وعزز السنغالي ساديو ماني تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 62 بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى.

وتلألأ النجم محمد صلاح في الدقيقة 68، عندما قطع كرة لعبها حارس السيتي إديرسون، وسددها الفرعون المصري من مسافة بعيدة بطريقة ذكية وبدقة مرّت فوق الحارس المتقدم، محرزا الهدف الرابع للريدز.

وسجل البرتغالي برناردو سيلفا مهاجم السيتي الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 84 من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى القريبة.

كما قلص الألماني إلكاي غوندوغان الفارق إلى هدف واحد للسيتي بتسجيله الهدف الثالث له في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع ولكن متأخرا، إذ لم يكن ذلك كافيا لتفادي الهزيمة الأولى في البريمير ليغ.

إقرأ المزيد

ومني فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الفيلسوف الإسباني بيب غوارديولا بالهزيمة الأولى في الموسم الحالي للبريمير ليغ، بعد 20 انتصارا منها 18 متتالية مقابل تعادلين، لكنه يتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، وبفارق 15 نقطة أمام جاره مانشستر يونايتد، الذي يستضيف فريق ستوك سيتي غدا الاثنين في ختام مباريات هذه المرحلة.

وبالتوازي، حقق ليفربول انتصاره الرابع على التوالي ورفع رصيده إلى 47 نقطة، منتزعا المركز الثالث بفارق الأهداف من تشيلسي الذي وقع في فخ التعادل السلبي على أرضه وبين جماهيره أمام ليستر سيتي.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي