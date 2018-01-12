روسيا تحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للبياتلون (فيديو)

أحرز المنتخب الروسي الميدالية البرونزية لسباق التتابع، ضمن المرحلة الخامسة من بطولة كأس العالم للبيلتلون، اليوم الأربعاء، في مدينة روبولدينغ الألمانية.

وقطع الرباعي الروسي المؤلف من الرياضيين (ألكسي فولكوف، مكسيم تسفيتكوف، أنطون بابيكوف، أنطون شيبولين)، مسابقة السباق (7.5x4 كلم)، بزمن قدره (1:02:27.5) ساعة، متأخرا بفارق (53.4) ثانية، خلف صاحب المركز الأول منتخب النرويج، الذي أحرز الميدالية الذهبية.

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بينما اكتفى المنتخب الفرنسي بالمركز الثاني، بالرغم من أن نجمه مارتن فوركاد، أنهى المرحلة الثالثة، في المركز الأول.

المصدر: "sports.ru"

نايف الكوردي