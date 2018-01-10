شاهد.. الملك فوركاد بطلا للمرحلة الـ 5 من كأس العالم للبياتلون

أحرز النجم الفرنسي مارتن فوركاد المركز الأول في السباق الفردي، ضمن المرحلة الخامسة للبيلتلون، اليوم الأربعاء، في مدينة روبولدينغ الألمانية.

وقطع مارتن فوركاد مسافة السباق البالغة 20 كلم، بزمن قدره (44:27.9) دقيقة، متقدما بفارق (1:01.0) دقيقة، على التشيكي، أندريه مورافيتس، صاحب المركز الثاني.

وتلاهما النجم النرويجي يوهانيس بيو، في المرتبة الثالثة، بزمن قدره (45:34.2) دقيقة.

ويتصدر مارتن فوركاد، ملك البياتلون، الترتيب العام لكأس العالم، برصيد 612 نقطة، ويليه يوهانيس بيو، في مركز الوصافة، برصيد 562 نقطة، ويليهما السلوفيني ياكوف فاك، في المركز الثالث، برصيد 399 نقطة.

بينما يتقاسم النجم الفرنسي المركز الأول مع منافسه النرويجي، صدارة قائمة الترتيب للفردي، برصيد 106 نقاط لكل منهما.

واعتلى مارتن فوركاد (29 عاما)، منصة التتويج للمرة الـ126، منها 68 مرة في المركز الأول، و34 مرة في المرتبة الثانية، و24 مرة في المركز الثالث.

المصدر: "sports.ru"

نايف الكوردي