قرعة كأس إسبانيا تسفر عن مواجهات مثيرة
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي جرى سحبها، اليوم الجمعة، عن مواجهة مثيرة بين برشلونة، حامل اللقب، وجاره إسبانيول، في "ديربي" برشلوني.
⚠ ¡Segundo emparejamiento!— RFEF (@rfef) January 12, 2018
🔴 @RCDEspanyol - 🔴 @FCBarcelona_es#SorteoCopa
📺 EN DIRECTO: rfef.es pic.twitter.com/0duchdz5uO
كما أسفرت القرعة عن مواجهة أخرى مثيرة بين أتليتكو مدريد وفريق إشبيلية.
⚠ ¡Tercer emparejamiento!— RFEF (@rfef) January 12, 2018
🔴 @Atleti - 🔴 @SevillaFC#SorteoCopa
📺 EN DIRECTO: rfef.es pic.twitter.com/43s6y0Sf8h
بينما أوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة سهلة نسبيا مع جاره ليغانيس، من مدينة ليغانيس الواقعة في منطقة الحكم الذاتي، لمنطقة مدريد.
⚠ ¡Primer emparejamiento!— RFEF (@rfef) January 12, 2018
🔴 @CDLeganes - 🔴 @realmadrid#SorteoCopa
📺 EN DIRECTO: https://t.co/3KBWvvLGuHpic.twitter.com/qPGMetyL1t
أما المواجهة الرابعة فستكون بين فالنسيا وديبورتيفو ألافيس.
⚠ ¡Cuarto y último cruce!— RFEF (@rfef) January 12, 2018
🔴 @valenciacf - 🔴 @Alaves#SorteoCopa
📺 EN DIRECTO: https://t.co/3KBWvvLGuHpic.twitter.com/nTr1E7qTvP
وفيما يلي مواعيد جميع مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم:
#SorteoCopa | Así quedan los cuartos de final de la #CopaDelRey 🏆@CDLeganes 🆚 @realmadrid@RCDEspanyol 🆚 @FCBarcelona_es@Atleti 🆚 @SevillaFC@valenciacf 🆚 @Alavespic.twitter.com/fXN98JmK7E— RFEF (@rfef) January 12, 2018
- مباريات الذهاب، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018:
ليغانيس - ريال مدريد
إسبانيول - برشلونة
أتلتيكو مدريد – إشبيلية
فالنسيا - ديبورتيفو ألافيس
- مباريات الإياب، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018:
ريال مدريد – ليغانيس
برشلونة – إسبانيول
إشبيلية - أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس – فالنسيا.
المصدر: "twitter.com/rfef"
نايف الكوردي