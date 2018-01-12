قرعة كأس إسبانيا تسفر عن مواجهات مثيرة

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي جرى سحبها، اليوم الجمعة، عن مواجهة مثيرة بين برشلونة، حامل اللقب، وجاره إسبانيول، في "ديربي" برشلوني.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة أخرى مثيرة بين أتليتكو مدريد وفريق إشبيلية.

بينما أوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة سهلة نسبيا مع جاره ليغانيس، من مدينة ليغانيس الواقعة في منطقة الحكم الذاتي، لمنطقة مدريد.

أما المواجهة الرابعة فستكون بين فالنسيا وديبورتيفو ألافيس.

وفيما يلي مواعيد جميع مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم:

- مباريات الذهاب، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018:

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ليغانيس - ريال مدريد

إسبانيول - برشلونة

أتلتيكو مدريد – إشبيلية

فالنسيا - ديبورتيفو ألافيس

- مباريات الإياب، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2018:

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ريال مدريد – ليغانيس

برشلونة – إسبانيول

إشبيلية - أتلتيكو مدريد

ديبورتيفو ألافيس – فالنسيا.

المصدر: "twitter.com/rfef"

نايف الكوردي