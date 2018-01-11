بالفيديو.. برشلونة يجهز على فيغو في كأس إسبانيا

واصل برشلونة رحلة الدفاع عن لقب بطل مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بوصوله الدور ربع النهائي، على حساب ضيفه سيلتا فيغو، بفوز الساحق عليه بخماسية، اليوم الخميس، في مباراة الإياب.

وصعق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، ضيفه سيلتا فيغو بهدفين متتاليين، أحرزهما مبكرا، في الدقيقتين (13 و15)، من انطلاق صافرة البداية، على ملعب "كامب نو".

وصنع الساحر الأرجنتيني الهدف الثالث، في الدقيقة 28، بتمريرة بالمسطرة والقلم مررها لزميله الظهير الأيسر جوردي ألبا، الذي انطلق من الجهة اليمنى وتابع الكرة في شباك الخصم مباشرة.

وأضاف المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الرابع، لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 31، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن اقتنص كرة مرتدة إلى حارس مرمى الخصم.

واختتم الكرواتي إيفان راكيتيش خماسية برشلونة قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

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يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، الذي جمع الفريقين، يوم الخميس الماضي، على ملعب "بالايدوس"، في مدينة فيغو.

المصدر: RT

نايف الكوردي