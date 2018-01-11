رسميا.. تشكيلة برشلونة وضيفه سيلتا فيغو

يحتضن ملعب "كامب نو"، اليوم الخميس، في الساعة (23:30) بتوقيت موسكو، المباراة المرتقبة بين برشلونة وضيفه سيلتا فيغو، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وكشف مدربا الفريقين التشكيلة الأساسية لهما قبل نحو ساعة من بداية اللقاء.

وسيبدأ إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، المباراة ضد ضيفه القادم من مدينة فيغو، بالتشكيلة الأساسية التالية:

13- الهولندي ياسبر سيليسين

2- البرتغالي نيلسون سيميدو

3- جيرارد بيكيه

4- الكرواتي إيفان راكيتيش

5- سيرجيو روبيرتو

8- أندرياس إنيستا

9- الأوروغوياني لويس سواريز

10- الأرجنتيني ليونيل ميسي

18- جوردي آلبا

21- البرتغالي أندريا غوميز.

🔵🔴 Barça XI

FC Barcelona v Celta#CopaBarçapic.twitter.com/nN87IBJrQn — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2018

بينما وضع خوان كارلوس اونزوي، المدير الفني لفريق سيلتا فيغو، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه العملاق الكاتالوني:

إقرأ المزيد

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، الذي جمع الفريقين، يوم الخميس الماضي، على ملعب "بالايدوس"، في مدينة فيغو.

المصدر:" rccelta/twitter/fcbarcelona"

نايف الكوردي