برشلونة يتربص بـ فيغو

يستضيف برشلونة فريق سيلتا فيغو، يوم الخميس المقبل، على ملعب "كامب نو"، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وساد التعادل الإيجابي (1-1) لقاء الذهاب، الذي جمع الفريقين، يوم الخميس الماضي، على ملعب "بالايدوس"، في مدينة فيغو.

وتبدو مهمة الفريق الكاتالوني، المسلح بعاملي الأرض والجمهور، سهلة نسبيا لمواصلة مشوار الدفاع عن لقب بطل كأس الملك، فهو يحتاج للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة.

بينما سيكون سيلتا فيغو، المنتشي بتعادله أمام ريال مدريد (2-2) ضمن الليغا، أمام مهمة شبه مستحيلة لانتزاع بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للمسابقة، إذ يحتاج للتعادل بأكثر من هدف، أو الفوز بأي نتيجة أيضا، على ملعب "كامب نو"، وهذا ما لا يتوقعه أكثر المتفائلين من أنصاره.

المصدر: RT

نايف الكوردي