بالفيديو.. نومانسيا يفجر مفاجأة كبيرة في معقل ريال مدريد

حقق نومانسيا، فريق الدرجة الثانية، مفاجأة كبيرة بتعادله مع ريال مدريد في عقر داره، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، اليوم الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم.

وافتتح المدريدي، لوكاس فاسكيز، التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 11، من انطلاق صافرة البداية.

ورد مهاجم نومانسيا الشاب، غويليرمو فرنانديز، بهدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وعاد لوكاس فاسكيز، في الدقيقة 59، ووضع الفريق الملكي في المقدمة من جديد، موقعا على هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه.

وجاء غويليرمو فرنانديز، بدوره مرة ثانية، في الدقيقة 82، وأدرك التعادل لفريقه، بتسجيله الهدف الشخصي الثاني، بتسديدة رأسية رائعة.

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وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، بفضل الفوز الذي حققه على نومانسيا بثلاثة أهداف من دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "لوس باخاريتوس"، في مدينة "Soria".

المصدر: "twitter/realmadrid"

نايف الكوردي