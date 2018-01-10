مصرع 3 مشجعين للمنتخب الإماراتي في الكويت

لقي 3 مشجعين إماراتيين مصرعهم في حادث مروري مأساوي على طريق الكويت - الدمام، أثناء عودتهم بعد حضورهم مباراة الأبيض في بطولة كأس الخليج.

وأكدت مصادر لصحيفة البيان الإماراتية، أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة بين السعودية والإمارات لنقل جثامين المتوفَّين عبر طائرة خاصة، إذ وصلت جثامينهم يوم أمس إلى الإمارات وتمت إجراءات الدفن، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لاستكمال علاجهم.

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وكان المنتخب الإماراتي لكرة القدم قد خسر نهائي كأس خليجي 23 أمام نظيره العماني بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

المصدر: وكالات