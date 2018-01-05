عمان تحرز لقب كأس الخليج 23

أحرز المنتخب العماني لقب كأس الخليج في نسخته الـ23 بفوزه في المباراة النهائية على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان نجم المباراة على استاد جابر الدولي في الكويت، الحارس العماني فايز الرشيدي الذي أنقذ منتخب بلاده في (د.89) بتصديه لركلة جزاء نفذها الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري)، وقام بالأمر نفسه في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الخامسة التي نفذها عبد الرحمن نفسه، قبل أن يسجل العماني محسن جوهر الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده.

وهي المرة الثانية يحرز المنتخب العماني اللقب بعد نسخة عام 2009 التي استضافها على أرضه، بينما فشل المنتخب الإماراتي في إحراز اللقب الخليجي للمرة الثالثة في تاريخه.

وثأر المنتخب العماني من خسارته نهائي 2007 على أرض الإمارات، عندما أحرز المنتخب المضيف اللقب (1-0).

وحقق المنتخب العماني لقب البطولة على أرضه عام 2009 بفوزه على السعودية بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي أيضا، علما أنه خسر نهائيين متتاليين أمام قطر في 2004، والإمارات في 2007

المصدر: وكالات

فادي سيمير