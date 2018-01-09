برشلونة يرصد مبلغا ضخما لإبرام صفقة "سوبر" جديدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن رغبة برشلونة في التعاقد مع الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " آس"، أن برشلونة يخطط لدفع مبلغ 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع "الروخي بلانكوس"، بالإضافة إلى ذلك سيعرض البارسا على اللاعب عقدا لمدة 5 سنوات، براتب سنوي سيجعله على نفس المستوى مع نجوم البلوغرانا الكبار مثل لويس سواريز، وأقل فقط من النجم ليونيل ميسي.

ولن تكون مهمة برشلونة سهلة في التعاقد مع غريزمان، لاسيما أن مجموعة من الأندية الأوروبية تخطب ودّ اللاعب الفرنسي، أبرزها مانشستر يونايتد.

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وكان نادي برشلونة قد ضرب بقوة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بتعاقده مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، مقابل 160 مليون يورو.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض