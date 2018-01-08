غريزمان يطلب راتبا ضخما من مانشستر يونايتد

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد طالب إدارة مانشستر يونايتد براتب شهري يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني، للانضمام للشياطين الحمر.

وكان النجم الفرنسي قريبا من الانضمام لمانشستر يونايتد الصيف الماضي لولا قرار المنع من التعاقدات الذي تعرض له الفريق الإسباني، كما أن اللاعب كان قد وافق على راتب أسبوعي يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني، لكن الأسعار الجديدة للاعبين والرواتب التي يتقاضونها غيرت رأيه بشكل كبير.

وقال مصدر من مانشستر يونايتد للصحيفة البريطانية: "ما قدمناه له الصيف الماضي وأقنعه أصبح قليلا بالنسبة لما يطلبه حاليا".

وأضاف: "أصبح المبلغ كبيرا بالنسبة لنا ونشعر باليأس، لكوننا لا نستطيع التوقيع معه (غريزمان)".

وكان غريزمان محط اهتمام برشلونة أيضا، الذي أبدى استعداده لدفع 100 مليون يورو لضمه، لكن مع قدوم البرازيلي فيليب كوتينيو قد يتقلص اهتمام الفريق الكتالوني بخدمات النجم الفرنسي، بعد ازدحام المراكز الهجومية بالعديد من اللاعبين المميزين.

وسينتظر مانشستر يونايتد حتى الصيف المقبل لتحديد موقفه النهائي من ضم النجم الفرنسي، الذي يطالب براتب يقارب 20 مليون جنيه إسترليني سنويا.

ويوجد شرط جزائي في عقد غريزمان مع ناديه الحالي أتلتيكو مدريد، تبلغ قيمته 89 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يسهل من تعاقد الفريق الأحمر مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن يبقى الاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية في عقده مع الفريق.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض