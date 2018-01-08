كوتينيو يرتدي رقم نجم برشلوني كبير!

كشف موقع "Sky Sports"، أن البرازيلي فيليبي كوتينيو سيرتدي القميص رقم (14) لمثله الأعلى الجناح الهولندي الراحل يوهان كرويف.

وقال "Sky Sports" إن فيليبي كوتينيو سيرتدي القميص رقم (14)، الذي يرتديه الآن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدافع برشلونة، والذي بدوره سينتقل إلى الدوري الصيني، وفقا للمصدر.

👀 The bits you won't have seen from #CoutinhoDay! 🔵🔴 pic.twitter.com/DzAJ2HnboN — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2018

وانتقل النجم البرازيلي من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة، مقابل 160 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ برشلونة متخطيا عثمان ديمبلي، وثاني أغلى لاعب في التاريخ، بعد مواطنه نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من برشلوني إلى باريس سان جيرمان.

إقرأ المزيد

وقد يخطف المركز الثالث الفرنسي كيليان مبامبي المنضم إلى سان جيرمان أيضا قادما من موناكو، على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إذا ما تمت صفقة بيعه الصيف المقبل نهائيا للأمراء، نظرا لوجود هكذا خيار في عقد الإعارة، وذلك، مقابل 180 مليون يورو.

وشارك فيليبي كوتينيو (25 عاما)، في 201 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 56 هدفا، وصنع 46 هدفا.

يذكر أن نجم كرة القدم في السبعينات، الجناح الهولندي الطائر يوهان كرويف، توفي يوم الخميس 24 مارس/آذار 2016، عن عمر ناهز 68 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

ويعتبر الأسطورة يوهان كرويف، من صناع أمجاد أندية أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني، الذي قاده إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 1992، كما أنه اشرف على تدريب النادي الكاتالوني، ويعود الفضل له في إدخال فكرة الكرة الشاملة إلى اسبانيا.

وارتدى الجناح الهولندي الطائر قميص برشلونة في الفترة من 1973 إلى 1978، وسجل له 48 هدفا في 140 مباراة.

وتلقى كرويف عرضا خياليا من برشلونة في عام 1988 لتدريبه، لتبدأ بذلك مسيرته الناصعة مع الفريق الكاتالوني في الفترة من 1988 وحتى 1996، وقاد الهولندي برشلونة خلال هذه الفترة إلى الفوز بلقب بطل الليغا الإسبانية 5 مرات متتالية، وإلى التتويج لأول مرة في تاريخه بكأس الأمم الأوروبية (دوري أبطال أوروبا) عام 1992، على ملعب ويمبلي الشهير، بفوزه على سمبدوريا الإيطالي، بعد تمديد الوقت.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي