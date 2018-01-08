ميسي خارج تشكيلة أغلى لاعبي القرن الـ 21!

نشرت صحيفة "the Sun" قائمة تتضمن أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، شهدتها سوق الانتقالات خلال القرن الحادي والعشرين، وغاب عنها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لعدم انتقاله من برشلونة.

وشهدت القرن الحادي والعشرين، عقد صفقات ضخمة خلال سوق الانتقالات، وخاصة في العامين الأخيرين، فقد أبرم فريق باريس سان جيرمان أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بلغت 222 مليون يورو، مقابل ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من برشلونة.

وفيما يلي تشكيلة من أغلى لاعبي كرة القدم حسب مراكزهم، وفقا لصحيفة "the Sun" البريطانية:

- حراسة المرمى

البرازيلي إديرسون، انتقل من بنفيكا البرتغالي إلى مانشستر سيتي، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (نحو 40 مليون يورو)، في العام 2017.

- خط الدفاع

البرازيلي دافيد لويز، انتقل من باريس سان جيرمان إلى تشيلسي، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 57 مليون يورو)، في العام 2016.

الإنجليزي كايل ووكر، انتقل من توتنهام إلى مانشستر سيتي، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 57 مليون يورو)، في العام 2017.

الهولندي فيرجيل فان ديك، انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، (نحو 85 مليون يورو)، في العام 2018.

- خط الوسط

البرتغالي كريستيانو رونالدو، انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 90 مليون يورو)، في العام 2009.

الفرنسي بول بوغبا، انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (نحو 100 مليون يورو)، في العام 2016.

الويلزي غاريث بيل، انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد، مقابل 86 مليون جنيه إسترليني (نحو 97 مليون يورو)، في عام 2013.

البرازيلي فيليب كوتينيو، انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مقابل 142 جنيه إسترليني (نحو 160 مليون يورو)، في العام 2018.

في خط الهجوم

البرازيلي نيمار دا سيلفا، انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل 198 مليون جنيه إسترليني (222 مليون يورو)، في العام 2017.

والفرنسي عثمان ديمبيلي، انتقل من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة، مقابل 104 مليون جنيه إسترليني (نحو 92 مليون يورو)، في العام 2017.

الأوروغوياني لويس سواريز، انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (نحو 85 مليون يورو)، في العام 2014.

thesun.co.uk

المصدر: "thesun.co"

نايف الكوردي