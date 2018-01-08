بالفيديو.. وشم كوتينيو باللغة العربية يشد انتباه عشاق برشلونة

لفت النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المنضم حديثا إلى برشلونة قادما من ليفربول،الأنظار وشد انتباه عشاق الفريق الكتالوني، بعدما ظهر اللاعب بوشم باللغة العربية على صدره.

وظهر كوتينيو، خلال اجتيازه الفحص الطبي في نادي برشلونة، وهو يضع وشما على الجهة اليسرى من صدره، وكتب عليه "شكرا لك أن تكون صديقي".

وانضم كوتينيو السبت الماضي، إلى برشلونة قادما من ليفربول بعقد يمتد لخمس سنوات، في صفقة ضخمة، بلغت قيمتها حوالي 160 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أنه وبعد خضوع كوتينيو للفحص الطبي تأكدت إصابته في الفخذ الأيمن، ومن المقرر أن يغيب لمدة 20 يوما عن الملاعب، وهو ما يعني أن صاحب الـ25 عاما سيغيب عن مواجهات البارسا أمام ريال سوسيداد، وريال بتيس، وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، وعن لقاء الإياب أمام سلتا فيغو في دور الـ16 من كأس إسبانيا.

المصدر: يوتيوب

عمر بيكضاض