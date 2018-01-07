كيف قرر ليفربول تعويض "عشاق كوتينيو" ؟!

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعويضه لعشاق اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو الذين اشتروا قميصه هذا الموسم، بعد أن تأكد رحيله إلى برشلونة الإسباني.

وسيقدم الريدز قسائم شرائية بقيمة 50 جنيه استرليني (حوالي 68 دولار أمريكي) لكل عشاق كوتينيو الذين اشتروا قميصه لموسم 2017/18 كتعويض بالحد الأدنى عن خيبتهم من مغادرة اللاعب البرازيلي إلى البلوغرانا.

Information for #LFC fans who have purchased 2017-18 Philippe Coutinho replica jerseys: https://t.co/E4huJp3MFcpic.twitter.com/Jhwe80TEGB — Liverpool FC (@LFC) January 6, 2018

وانضم كوتينيو إلى صفوف برشلونة بموجب عقد يمتد لما تبقى من الموسم الحالي، بالإضافة إلى خمسة مواسم أخرى، وقيمة العقد الجزائي تبلغ 400 مليون يورو.

Liverpool Football Club today issued the following statement regarding the future of Philippe Coutinho: https://t.co/MCZf1piCY6pic.twitter.com/AczMi4oUC1 — Liverpool FC (@LFC) January 6, 2018

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وقدرت تقارير إعلامية قيمة انتقال كوتينيو بـ160 مليون يورو، مما يجعله ثالث أغلى لاعب في العالم بعد مواطنه البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو في الميركاتو الصيفي، والفرنسي كيليان مبابي بـ180 مليون يورو من موناكو إلى سان جيرمان أيضا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر