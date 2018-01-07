 
مباشر

كيف قرر ليفربول تعويض "عشاق كوتينيو" ؟!

الرياضة

كيف قرر ليفربول تعويض
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpoc

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعويضه لعشاق اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو الذين اشتروا قميصه هذا الموسم، بعد أن تأكد رحيله إلى برشلونة الإسباني.

وسيقدم الريدز قسائم شرائية بقيمة 50 جنيه استرليني (حوالي 68 دولار أمريكي) لكل عشاق كوتينيو الذين اشتروا قميصه لموسم 2017/18 كتعويض بالحد الأدنى عن خيبتهم من مغادرة اللاعب البرازيلي إلى البلوغرانا.

وانضم كوتينيو إلى صفوف برشلونة بموجب عقد يمتد لما تبقى من الموسم الحالي، بالإضافة إلى خمسة مواسم أخرى، وقيمة العقد الجزائي تبلغ 400 مليون يورو.

إقرأ المزيد
رسميا.. كوتينيو ينتقل من ليفربول لبرشلونة

وقدرت تقارير إعلامية قيمة انتقال كوتينيو بـ160 مليون يورو، مما يجعله ثالث أغلى لاعب في العالم بعد مواطنه البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو في الميركاتو الصيفي، والفرنسي كيليان مبابي بـ180 مليون يورو من موناكو إلى سان جيرمان أيضا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة