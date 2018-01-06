رسميا.. كوتينيو ينتقل من برشلونة لليفربول

أعلن نادي برشلونة ضمه رسميا للبرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول مقابل 160 مليون يورو ليكون اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.

ووصل كوتينيو لبرشلونة قبل ساعات قليلة ليوقع على عقود انضمامه لمدة خمسة سنوات ونصف، ويعلن كلا الناديين إتمام الصفقة وسيكون قيمة الشرط الجزائي للاعب 400 مليون يورو.

EXCLUSIVE PICTURES: Coutinho on his way to Barcelona https://t.co/7GbbeGYD7cpic.twitter.com/NO8XZsfStw — MailOnline Sport (@MailSport) January 6, 2018

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وأعلن ليفربول في بيان رسمي عن رحيل اللاعب قائلا: "نعلن انتقال كوتينيو إلى برشلونة بعد الاتفاق الذي تم بين الناديين، مع تبقى الاتفاق على البنود الشخصية وإجراء الكشف الطبي، النادي أعطى اللاعب الإذن لاستكمال الإجراءات".

😁 That feeling when @Phil_Coutinho signs for Barça... 🎉

Show us your reaction with a GIF!

🔵🔴 #BeBarçapic.twitter.com/aAkIUjKDEz — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2018

وكان برشلونة قد حاول تعويض رحيل نيمار بالتعاقد مع كوتينيو في سوق الانتقالات الصيفية الماضية ولكن إدارة النادي الإنجليزي تمسكت به.

وبسعر 160 مليون يورو، يكون كوتينيو اللاعب الأغلى في تاريخ برشلونة متخطيا عثمان ديمبلي، كما أنه أصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار.

وشارك كوتينيو في 201 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 56 هدفا وصنع 46 آخرين.

لن يستطيع كوتينيو المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة هذا الموسم، بسبب اشتراكه مع ليفربول في نفس البطولة.

المصدر: Goal.com

أليكسي اسبر