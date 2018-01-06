أتلتيكو مدريد بعشرة لاعبين يتغلب على خيتافي

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه خيتافي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقة (18)، والعائد دييغو كوستا في الدقيقة (68) من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 39 نقطة، في وصافة ترتيب الليغا، بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 23 نقطة، في المركز الثامن.

وأكمل أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68، بعد طرد دييغو كوستا لتلقيه الإنذار الثاني، عقب مبالغة الأخير في الاحتفال مع الجماهير بعد تسجيله لهدف فريقه الثاني، في أولى مبارياته بعد عودته إلى الدوري الإسباني.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر