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المصري البورسعيدي يخطف الشامي

الرياضة

المصري البورسعيدي يخطف الشامي
@AlMasrySC
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نجحت إدارة المصري البورسعيدي في ضم المدافع السوري عبد الله الشامي، بعد أيام قليلة من فسخ تعاقده مع الأهلي المصري، لمدة موسم ونصف، اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام محمد قابيل وعدنان حلبية عضوا مجلس إدارة النادي المصري، والمكلفان من قبل مجلس الإدارة بإتمام الصفقة بإنهاء إجراءات الحصول على توقيع اللاعب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

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وكان مسؤولو النادي المصري قد تعاقدوا مع وليد حسن من فريق سموحة، ويوسف أوتارا من وادي دجلة، وإسلام عيسى من فريق النصر، وأحمد مسعود حارس مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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