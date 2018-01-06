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الزمالك يعين مدربا جديدا قبل قمة الأهلي

الرياضة

الزمالك يعين مدربا جديدا قبل قمة الأهلي
Reuters Amr Dalsh
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توصلت إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع إيهاب جلال لتوليه الإدارة الفنية للفريق الأبيض خلال مباراة القمة أمام الأهلي الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري المصري الممتاز.

وكان مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، توصل لاتفاق مع إيهاب جلال، لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفا للمونتينغري نيبوشا، الذي تمت إقالته بعد الخسارة من طلائع الجيش مساء الأربعاء الماضي، بهدف وحيد.

ومن المقرر أن يتكون الجهاز الفني الجديد لإيهاب جلال من حمد إبراهيم في منصب المدرب العام، ومصطفى كمال في منصب مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى استقدام الدكتور هشام مصطفى ليكون طبيبا للفريق.

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ويعقد مجلس الزمالك مؤتمرا صحفيا خلال ساعات للإعلان بشكل رسمي، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد، على أن يتولى إيهاب جلال بعدها المسؤولية.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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