الدوري المصري.. الزمالك يقيل مدربه نيبوشا قبل القمة أمام الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة المدير الفني للفريق المونتيغرى نيبوشا، من تدريب فريق الكرة الأول بالنادي.

وجاء قرار إدارة النادي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش، اليوم الأربعاء، 1-0 في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي أن بديل المونتنيغرى نيبوشا سيكون مصريا وليس أجنبيا .

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة في جدول ترتيب الزمالك، بعد أن تلقى الهزيمة الرابعة في الدوري قبل لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، في الجولة المقبلة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير