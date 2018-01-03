الدوري المصري.. الزمالك يقيل مدربه نيبوشا قبل القمة أمام الأهلي
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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة المدير الفني للفريق المونتيغرى نيبوشا، من تدريب فريق الكرة الأول بالنادي.
وجاء قرار إدارة النادي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش، اليوم الأربعاء، 1-0 في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم.
وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي أن بديل المونتنيغرى نيبوشا سيكون مصريا وليس أجنبيا .
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة في جدول ترتيب الزمالك، بعد أن تلقى الهزيمة الرابعة في الدوري قبل لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، في الجولة المقبلة.
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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