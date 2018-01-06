إيفرتون يتعاقد مع نجم بشكتاش التركي

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي أمس الجمعة، تعاقده مع جينك توسون (25 عاما)، مهاجم بشكتاش التركي، لغاية عام 2022.

وجذب توسون أنظار إيفرتون بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بقيادته بشكتاش للتأهل لدور الـ16 من التشامبيونز ليغ لأول مرة في تاريخه.

ووقع توسون على عقد يمتد 4 سنوات ونصف السنة، لينتهي في شهر يونيو/حزيران من عام 2022.

وقال توسون في أول تصريحاته للموقع الرسمي لنادي إيفرتون بعد توقيعه لعقد الانضمام إلى الفريق: "إنه لشعور رائع أن أصبح لاعبا في إيفرتون، أنا سعيد للغاية لإتمام الصفقة والتواجد هنا".

وأضاف: "سأظهر للجميع ما أمتلكه من مهارات، وأؤمن بأني سأكون لاعبا جيدا في البريميرليغ مع إيفرتون".

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واختتم قائلا: "أتطلع لمشاركة زملائي التدريبات والتعلم من لاعبين أمثال واين روني واللاعبين الرائعين في الفريق، الذين أثق بقدرتهم على مساعدتي لتسجيل الأهداف".

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر