تشيلسي يضم روس باركلي من إيفرتون

انتقل لاعب وسط نادي إيفرتون الإنجليزي روس باركلي إلى نادي تشيلسي حامل لقب الدوري ووقع معه عقدا حتى 2023 بحسب ما أعلن الناديان في صفقة قدرت قيمتها بنحو 15 مليون جنيه إسترليني.

ولم يخض باركلي (24 عاما) أي مباراة خلال الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية في أغسطس/آب، إثر إصابته بتمزق حاد في العضلة الخلفية.

وسيكون باركلي جاهزا لخوض دوري أبطال أوروبا في صفوف تشيلسي الذي يلاقي برشلونة الإسباني في ثمن النهائي.

وأكد النادي اللندني على موقعه الرسمي قدرة باركلي في شغل أكثر من مركز "ما يؤهله للعب وراء قلب الهجوم، أكثر في عمق خط الوسط أو على الجناحين بفضل قدرته على صناعة الفرص".

وبحسب الصحف البريطانية، فقد توصل الناديان إلى اتفاق حول قيمة الصفقة التي تقدّر بـ 15 مليون جنيه إسترليني (17 مليون يورو) علما بأن عقد اللاعب مع إيفرتون كان ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وخاض باركلي 150 مباراة في الدوري، سجل فيها 21 هدفا.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير