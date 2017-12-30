الفرعون صلاح يدخل نادي الـ 100 مع نهاية العام 2017 .. (فيديو)

دخل النجم محمد صلاح تاريخ كرة القدم المصرية، اليوم السبت، عقب تسجيله هدفين لليفربول في مرمى ليستر سيتي، نادي الـ100 هدف مع كافة الأندية التي لعب لها، إضافة إلى عدة أرقام أخرى.

وبدأ محمد صلاح (25 عاما) رحلة الـ 100 هدف، بقميص فريق المقاولون العرب، الذي سجل له 12 هدفا، قبل أن ينتقل للاحتراف في أوروبا، وسجل 20 هدفا لفريقه الأوروبي الأول بازل السويسري، وهدفين بألوان تشيلسي الإنجليزي، و9 أهداف مع فيورنتينا الإيطالي، و34 هدفا بقميص روما الإيطالي، و23 هدفا مع ليفربول، حتى الآن.

أما على الصعيد الدولي، فقد أحرز النجم محمد صلاح 32 هدفا مع منتخب بلاده، خلال 57 مباراة دولية، وقاد منتخب الفراعنة إلى تحقيق حلم طال انتظاره 28 عاما، بوصوله إلى نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

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وضرب محمد صلاح بهذين الهدفين، عدة أرقام أخرى، فقد قلص الفارق إلى هدف واحد فقط، عن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين، نجم توتنهام، الذي يتربع على عرش الصدارة، برصيد 18 هدفا.

وواصل النجم المصري صدارة هدافي ليفربول في جميع المسابقات، بعد أن رفع رصيده إلى 23 هدفا، أحرزها خلال 29 مباراة، منها 17 هدفا في البريمير ليغ، و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدف واحد في الأدوار التمهيدية للتشامبيونزليغ.

ويعتبر محمد صلاح أكثر لاعب فى البريميرليغ شارك في الأهداف هذا الموسم، بتسجيله 17 هدفا، إضافة إلى صناعة 6 أخرى.

وعادل الفرعون المصري الرقم التهديفي لنجم ليستر سيتي، الجزائري رياض محرز، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم قبل الماضي، برصيد 17 هدفا.

كما عادل محمد صلاح رقم روجر هانت، نجم ليفربول، في الستينات، بإحرازه 23 هدفا في جميع البطولات مع الريدز، قبل نهاية العام، والدخول في العام الجديد.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي