بالفيديو.. الفرعون صلاح يروض "ثعالب" ليستر سيتي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه ليستر سيتي (2-1)، اليوم السبت، على ملعب "انفيلد"، ضمن منافسات المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل المهاجم القناص، جيمي فردي، هدف التقدم لـ "الثعالب" مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، من متابعة لكرة مررها له زميله الجزائري رياض محرز على طبق من ذهب.

ورد الفرعون محمد صلاح بهدف التعادل، في بداية الشوط الثاني، عند الدقيقة 53 تحديدا، بتسديدة متقنة زاحفة في الزاوية اليمنى، من داخل منطقة الجزاء، بعد مجهود فردي رائع.

وعاد محمد صلاح ووقع على الهدف الشخصي الثاني له وللريد، في الدقيقة 77، بتسديدة قوية وفي نفس الزاوية اليمنى أيضا. ليرفع رصيده إلى 17 هدفا، مقلصا الفارق إلى هدف واحد بينه وبين هداف البريمير ليغ، الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وحقق ليفربول، بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 41 نقطة، ويحتل المركز الرابع، في الدوري.

بينما مني ليستر سيتي بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد سقوطه في الجولة الماضية خارج أرضه أمام واتفورد وبالنتيجة ذاتها (1-2)، وتجمد رصيده بالتالي، عند 27 نقطة، ويحتل المرتبة الثامنة، على سلم ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: "vk.com/goaltime"

نايف الكوردي