ليفربول يعلن إصابة محمد صلاح

أعلن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح، تلقى إصابة، في مباراته ضد ليستر سيتي، اليوم السبت، في المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الفرعون محمد صلاح هدفين للريدز قاده بهما إلى الفوز على ليستر سيتي (2-1)، قبل أن يخرج مصابا، في الدقيقة 82، من عمر المباراة.

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وكشف يوغن كلوب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن محمد صلاح سيخضع لفحوصات طبية لتحديد إمكانية مشاركته أمام فريق بيرنلي، الاثنين المقبل، عقب إصابته.

وقال مدرب ليفربول: "أنا لا أعرف حتى الآن، لكنه كان يعرج. وهذه لم تكن علامة جيدة، يجب أن نكون صادقين".

وأضاف يورغن كلوب: "علينا أن نرى ما هي مشكلته. سنرى ما يمكنه القيام به من أجل المشاركة في المباراة المقبلة.

ويحل ليفربول ضيفا على فريق بيرنلي، يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات المرحلة الـ 22 من البريمير ليغ.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي