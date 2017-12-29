مواجهة قطرية – بحرينية حامية الوطيس

ينتظر عشاق كرة القدم في قطر والبحرين خاصة والخليج والوطن العربي عامة، المواجهة المرتقبة بين منتخبي قطر والبحرين، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس الخليج.

وتكمن إثارة هذه المباراة، ليس بسبب الأزمة بين البلدين، بل بقدر أهمية نتيجتها بالنسبة للمنتخبين، وخاصة بالنسبة للقطري، الذي يحتاج لنقاط المباراة الثلاث لبلوغ المربع الذهبي لـ (خليجي 23)، بينما يحتاج الأحمر لنقطة واحدة.

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واستهل العنابي مشوار الدفاع عن اللقب بقوة في "خليجي 23"، إذ حقق فوزا عريضا على نظيره اليمني برباعية نظيفة، لكنه سقط في المباراة الثانية أمام العراق بهدف مقابل هدفين.

في المقابل، بدأ الأحمر البحريني غمار البطولة بتعادل مع العراق بهدف لمثله، ومن ثم حقق فوزا بشق الأنفس على اليمن، بهدف يتيم، جاء من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

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أما المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية أيضا، فستجمع منتخب العراق، المتصدر برصيد أربع نقاط، مع اليمن، الذي ودع البطولة، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين.

وسيلعب بطل المجموعة الثانية، في الدور قبل النهائي مع منتخب الإمارات، وصيف المجموعة الأولى.

أما وصيف هذه المجموعة فسيكون على موعد مع بطل المجموعة الأولى، منتخب سلطنة عمان، الذي أطاح بنظيره السعودي.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي