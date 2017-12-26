بالفيديو .. الأحمر البحريني يطيح باليمن السعيد ويقترب من المربع الذهبي لـ "خليجي 23"

أنجز منتخب البحرين مهمته أمام نظيره اليمني، بفوزه عليه بهدف وحيد في للقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس الخليج بكرة القدم.

ويدين الأحمر البحريني بالفضل الكبير في انتصاره للاعبه جمال راشد، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، من ضربة جزاء، في الدقيقة 39، من عمر المباراة التي جرت على استاد الكويت.

من ركلة جزاء..

منتخب البحرين يتقدم بالهدف الأول في مرمى المنتخب اليمني

في الدقيقة 39 من الشوط الأول #البحرين_اليمن#خليجي_23#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/I67blGUxAA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 26, 2017

ورفع منتخب البحرين رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 4 نقاط، وتصدر قائمة المجموعة الثانية، مبتعدا بفارق نقطة واحدة عن وصيفه القطري، الذي يلتقي بعد هذا اللقاء نظيره العراقي، صاحب المرتبة الثالثة، برصيد نقطة واحدة.

بينما يحتل اليمن المرتبة الرابعة الأخيرة، من دون رصيد وودع بطولة "خليجي 23" رسميا.

المصدر: "twitter.com/adsportstv"

نايف الكوردي