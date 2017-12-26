بالفيديو .. العراق يهزم قطر في "خليجي 23"

أصبح منتخب العراق، قاب قوسين أو أدنى، من بلوغ المربع الذهبي لمسابقة كأس "الخليج 23" لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره القطري (2-1)، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وافتتح القطري المعز علي عبد الله التسجيل لمنتخب بلاده بهدف مبكر سجله، في الدقيقة 17، من زمن الشوط الأول.

وأدرك العراقي علي فائز عطية التعادل لأسود لمنتخب بلاده، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا عن الوقت الضائع من زمن الشوط الأول للقاء، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، من مسافة بعيدة، في المقص الأيسر.

ومن ثم أحرز علي حصني فيصل هدف الفوز للعراق، عند الدقيقة 65، من عمر المباراة، التي جرت على استاد الكويت.

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وحقق العراق باكورة انتصاراته في البطولة، ورفع رصيد إلى 4 نقاط، ويتقاسم صدارة المجموعة الثانية، مع منتخب البحرين، الذي تغلب بدوره على نظيره اليمني بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما، في وقت سابق من اليوم، ويليهما العنابي القطري، في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم اليمن، في المرتبة الرابعة الأخيرة، من دون رصيد وودع "خليجي 23" رسميا.

المصدر: "twitter.com/alkasschannel"

نايف الكوردي