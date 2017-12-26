رسميا .. تشكيلة العراق وقطر

يخوض منتخبا العراق وقطر مباراة هامة، اليوم الثلاثاء، في الساعة (20:00) بتوقيت موسكو، على استاد الكويت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس الخليج لكرة القدم.

واختار المدرب العراقي باسم قاسم التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده، لمواحهة العنابي القطري.

بينما سيبدأ الإسباني، فليكس سانشيز باس، مدرب المنتخب القطري، بالتشكيلة الأساسية التالية:

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وانفرد منتخب البحرين، قائمة المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، عقب تغلبه على نظيره اليمني (1-0) في وقت سابق من اليوم، ويليه العنابي القطري، في مركز الوصافة، برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن نظيره العراقي، صاحب المرتبة الثالثة، ومن ثم اليمن، في المرتبة الرابعة الأخيرة، من دون رصيد وودع "خليجي 23" رسميا.

المصدر: "twitter.com/alkasschannel"

نايف الكوردي