شاهد.. زيدان يخرج بجائزتين من دبي واحدة لنفسه وأخرى لريال مدريد

حصد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، جائزة "غلوب سوكر" لأفضل مدرب للعام 2017، اليوم الخميس، في مدينة دبي الإماراتية.

وتفوق زيدان على كل من، الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشلسي حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، والبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي، والإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، حامل لقب بطل الدوري الإيطالي، ووصيف دوري أبطال أوروبا.

جائزة أفضل نادي في العالم في 2017 من نصيب #ريال_مدريد#GlobeSoccer ويتسلمها المدرب #زيدانpic.twitter.com/EuM43rYo2Y — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 28, 2017

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كما استلم زيدان جائزة أخرى، وهي لفريقه ريال مدريد، الذي اختير أفضل فريق في العالم للعام 2017، متفوقا على منافسيه مانشستر يونايتد، وموناكو الفرنسي، حامل لقب بطل الدوري الفرنسي.

وتهاوت عدة أرقام قياسية أمام فريق ريال مدريد، ومدربه زين الدين زيدان، في العام 2017، أبرزها تحقيقه، لأول مرة، 5 ألقاب في موسم واحد، بعد تتويجه بلقب بطل الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، إضافة إلى كأس العالم للأندية 2017.

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وقاد زين الدين زيدان الفريق الملكي، إلى كسر رقمه القياسي السابق، المسجل تحت قيادة مدربه الإيطالي السابق كارلو أنشيلوتي، في الموسم (2013-2014)، بعد الفوز بالليغا المحلية، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي والإسباني.

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وكذلك، أصبح ريال مدريد أكثر من حقق لقب بطل العالم للأندية، برصيد 6 ألقاب، وأضاف ألقاب مونديال الأندية بحلتها الجديدة، إلى ألقابه الثلاثة في مسابقة لكأس إنتركونتينينتال، بعد اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بها.

وحقق زين الدين زيدان لقبه الثامن مع ريال مدريد كمدرب ليعادل رقم المدرب التاريخي للفريق لويس مولوني. بينما يحتفظ ميغيل مونيروز بالرقم القياسي، برصيد 14 لقبا حققها مع الملكي.

وحصل زيدان على لقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في مسيرته، ليعادل رقم كارلو أنشيلوتي، في حين يحمل الإسباني بيب غوارديولا الرقم القياسي، برصيد 3 ألقاب.

وخاض زيدان 8 مباريات نهائية، على مدار عامين، وانتصر في جميعها واحدة بركلات الترجيح، محرزا 8 ألقاب.

المصدر: "twitter.com/dubaisportstv"

نايف الكوردي