شاهد بالفيديو.. رونالدو يحصد جائزة جديدة

حصل اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، على جائزة "غلوب سوكر" كأفضل لاعب في العالم عن العام 2017، في مدينة دبي الإماراتية.

وكشف "غلوب سوكر" مساء اليوم الخميس، عن جوائز نسختها الثامنة في حفل أقيم في منتجع مدينة الجميرة الإماراتية، بحضور مشاهير كرة القدم وغيرهم من مختلف أنحاء العالم.

جائزة أفضل لاعب في العالم في 2017 من نصيب كريستيانو #رونالدو#GlobeSoccerpic.twitter.com/zVXEXb4A6Z — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 28, 2017

وتفوق الدون رونالدو على كل من، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، والأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، وزميله الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يحقق فيها رونالدو جائزة "غلوب سوكر"، بعد أن كان قد نالها في ثلاثة مناسبات في الأعوام (2011 و2014 و2016)، مقابل مرة واحدة لمنافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصل على الجائزة في العام 2015، كما نال الفرنسي فرنك ريبيري هذه الجائزة في العام 2013، والنمر الكولومبي راداميل فالكاو في العام 2012.

وساهم كريستيانو رونالدو في تتويج ريال مدريد بخمسة ألقاب في 2017 (الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس السوبر الإسباني، كأس العالم للأندية).

المصدر: وكالات

نايف الكوردي