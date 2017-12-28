الأسطورة توتي ينال جائزة "غلوب سوكر" .. فيديو

نال نجم كرة القدم الإيطالية، فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي روما، جائزة "غلوب سوكر"، لأفضل مسيرة رياضية، وذلك بعد أن أعلن اعتزاله في العام 2017.

واستلم فرانشيسكو توتي الجائزة خلال حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر"، الذي أقيم اليوم الخميس، في مدينة دبي الإماراتية، بحضور 12 نجما ومدربا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم مواطنوه المدربان فابيو كابيللو، ومارشيلو ليبي، وبييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

جائزة أفضل مسيرة مهنية للاعب في 2017 من نصيب فرانشسكو #توتي#GlobeSoccerpic.twitter.com/wHrMMB6KLL — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 28, 2017

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يذكر أن فرانشيسكو توتي، البالغ من العمر 41 عاما، دافع عن ألوان روما، منذ عام 1993، كونه نشأ في روما. وخاض 785 مباراة مع ذئاب روما في جميع البطولات، وأحرز خلالها 307 أهداف، إضافة إلى 124 تمريرة حاسمة، قبل أن يضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2017.

وتمنح جوائز وكؤوس "غلوب سوكر" سنويا للمتميزين في عالم كرة القدم، سواء كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى رؤساء أندية ووكلاء أعمال.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي