الجوائز تنهال على رونالدو

اختير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، كأفضل لاعب في أوروبا للعام 2017، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وتفوق الدون رونالدو على السائق البريطاني، لويس هاميلتون، بطل العالم لسباقات الفورمولا-1، وعلى لاعبي التنس السويسري روجر فيدرر، والإسباني رافائيل نادال، وذلك في استطلاع رأي، شاركت فيه 26 وكالة أنباء دولية.

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وهذه الجائزة الثانية، التي يتوج بها النجم البرتغالي، اليوم الخميس، بعد حصوله على جائزة "غلوب سوكر" كأفضل لاعب في العالم عن العام 2017، خلال حفل توزيع الجوائز، في مدينة دبي الإماراتية، وذلك للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، متفوقا على كل من، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي حصل على الجائزة مرة واحدة في العام 2015، كما نال الفرنسي فرنك ريبيري هذه الجائزة في العام 2013، والنمر الكولومبي راداميل فالكاو في العام 2012.

كما أحرز كريستيانو رونالدو (32 عاما)، عدة جوائز فردية أخرى خلال هذا العام أبرزها، جائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المختصة، لأفضل لاعب في العالم، وذلك للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه، ليعادل رقم ليونيل ميسي.

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وتوج الدون رونالدو بخمسة ألقاب جماعية مع فريقه ريال مدريد، في العام 2017، وهي: (الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس السوبر الإسباني، كأس العالم للأندية).

كما أصبح النجم البرتغالي الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية، برصيد 7 أهداف، مبتعدا بفارق هدفين، في صدارة هدافي البطولة، عن كل من غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله في برشلونة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، والأرجنتيني الآخر سيزار ديلغادو، لاعب مونتيرو المكسيكي.

ويعتبر صاروخ ماديرا الهداف التاريخي للفريق الملكي أيضا، ولدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، ولمنتخب البرتغال.

ويعد رونالدو مع زميله توني كروس أكثر من توج بلقب كأس العالم للأندية، برصيد 4 ألقاب، بعد أن حققا 3 ألقاب مع ريال مدريد، إضافة إلى لقب لرونالدو مع مانشستر يونايتد عام 2008، ولقب لكروس مع بايرن ميونخ عام 2013.

المصدر: "bombardir.ru"

نايف الكوردي