كوبر ينال جائزة أفضل مدرب لمنتخب عربي للعام 2017

حصل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، على جائزة "غلوب سوكر"، لأفضل مدرب لمنتخب عربي لكرة القدم للعام 2017.

وتسلم هيكتور كوبر الجائزة أثناء حفل توزيع جوائز كؤوس "غلوب سوكر"، الذي أقيم اليوم الخميس، في مدينة دبي الإماراتية.

جائزة أفضل مدرب لمنتخب عربي في 2017 من نصيب هكتور #كوبر مدرب #مصر#GlobeSoccerpic.twitter.com/3P9RxyWRSI — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 28, 2017

ونجح هيكتور كوبر في قيادة منتخب الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا، لأول مرة في تاريخها، في الفترة من 14 يونيو/حزيران وحتى 15 يوليو/ تموز المقبلين.

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وأوقعت قرعة مونديال 2018، التي جرت يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في قصر الكرملين الحكومي، وسط العاصمة الروسية موسكو، المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب عربي آخر وهو السعودية، إضافة إلى منتخبي روسيا، مستضيف البطولة، والأوروغواي.

وتولى هيكتور كوبر (62 عاما)، مهمة تدريب منتخب مصر، في مطلع شهر مارس/آذار 2015، خلفا لشوقي غريب الذي انفصل عنه نهاية العام 2014، بسبب الفشل في بلوغ كأس الأمم الإفريقية 2015.

المصدر: "twitter.com/dubaisportstv"

نايف الكوردي