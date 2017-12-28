بالفيديو.. أوتامندي ينقذ السيتي من هدف محقق من على خط المرمى

أنقذ المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي فريقه مانشستر سيتي من هدف محقق خلال اللقاء الذي جمع "السيتيزن" بمضيفه نيوكاسل يونايتد أمس، في المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتوصل لاعب نيوكاسل رولاندو أرونس بكرة على طبق من ذهب في منطقة جزاء مانشستر سيتي، بعدما ارتكب كايل ووكر خطأ فادحا، ليرفعها فوق حارس السيتي، إلا أن أوتامندي تمكن من إبعاد الكرة من على خط المرمى بتدخل رائع، لينقذ فريقه من هدف محقق في الدقيقة (34).

وانتهت المواجهة بفوز مانشستر سيتي بهدف نظيف، حمل توقيع رحيم سترلينغ، في الدقيقة (31)، ليرفع السيتي رصيده بذلك إلى 58 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 15 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه، جاره وغريمه مانشستر يونايتد، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة في المركز الـ15.

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المصدر: eurosport.ru

عمر بيكضاض