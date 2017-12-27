كتيبة غوارديولا تواصل انتصاراتها .. (فيديو)

واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على نيوكاسل يونايتد (1-0) في عقر داره، اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة الـ 20 للبريمير ليغ.

وأحرز رحيم سترلينغ هدف الفوز الوحيد للسيتي، في الدقيقة 31، من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة زميله البلجيكي كفن ديبروين.

وحقق مانشستر سيتي، بذلك، انتصاره الـ 18 على التوالي، والتاسع عشر في الموسم، مقابل تعادل وحيد، ومن دون أي هزيمة، حتة الآن، ورفع رصيده، بالتالي، إلى 58 نقطة، وابتعد في صدارة البريمير ليغ، بفارق 15 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد، الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام مضيفه بيرنلي، أمس الثلاثاء، في معقله على ملعب "أولد ترافورد".

في حين تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد، عند 18 نقطة، ويشغل المركز الخامس عشر، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي