معقل ريال مدريد.. الملعب المفضل للبارسا في العقد الأخير لحصد النقاط

يبدو أن ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، قد أصبح الوجهة المفضلة للغريم برشلونة، من أجل حصد النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة حصد 22 من أصل 30 نقطة ممكنة، في البرنابيو، منذ موسم 2008-2009، أي خلال السنوات العشر الأخيرة، بنسبة نجاح وصلت إلى 73.33%. وحقق البلوغرانا الفوز على الريال في سبع مناسبات، وتعادل مرة واحدة، بينما خسر مرتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه أعلى نسبة نجاح، حققها برشلونة في ملعب أحد المنافسين، خلال العقد الأخير.

فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة نجاح برشلونة، في أرض أتلتيكو مدريد 66.66%، وفي ملعب فالنسيا 60%، وعلى ملعب بيلباو 70%، وفي معقل سيلتا فيجو 46.66%. ومن المفارقات، أن نسبة نجاح برشلونة على ملعب ريال سوسيداد، هي 9.52% فقط، وهو رقم صغير جدا، بالمقارنة مع ما حققه البلوجرانا، في أرض الريال.

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يذكر أن فوز برشلونة الأخير على ريال مدريد (3-0)، كان الثالث على التوالي للفريق الكتالوني في البرنابيو، ضمن منافسات الليغا، بعد الانتصار (4-0)، و(3-2)، تحت قيادة المدرب السابق، لويس إنريكي.

ويتربع برشلونة حاليا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بعد انقضاء 17 مرحلة من عمر الليغا، ويتقدم بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد الوصيف، الذي يملك في رصيده 36 نقطة، فيما يبتعد بفارق 14 نقطة كاملة عن غريمه الريال، صاحب المركز الرابع بـ 31 نقطة وله مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض