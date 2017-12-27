بالصورة.. اكتشاف سر غريب ساهم في تألق ميسي أمام الريال

كشف تقرير لموقع “Bleacher Report”، السر وراء تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة التي جمعت فريقه برشلونة بمضيفه ريال مدريد في الجولة الـ17 من "الليغا".

وذكر التقرير أن ميسي قضى 83.1 بالمئة (77 دقيقة تقريبا) من المباراة متمشيا، وهرول بشكل بطيء بنسبة 10.8 بالمئة (9 دقائق)، وركض بسرعة متوسطة بنسبة 4.95 بالمئة (4 دقائق)، فيما بلغت نسبة الركض السريع لدى النجم الأرجنتيني 1.15 بالمئة فقط (دقيقة واحدة تقريبا).

Stats show Messi saved his energy for the big moments in El Clasico pic.twitter.com/bDI96kvtyq — B/R Football (@brfootball) 26 декабря 2017 г.

الطريقة التي اتبعها ميسي في ادخار جهده وطاقته في لقاء الكلاسيكو أعطت مفعولها، وظهر ذلك جليا في الأنفاس الأخيرة من المباراة، بعدما انطلق البرغوث بسرعة البرق، من الجهة اليسرى لفريق ريال مدريد، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليراوغ البرازيلي مارسيلو، ويهدي كرة على طبق من ذهب لزميله أليكس فيدال، الذي أسكنها الشباك.

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تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الريال والبارسا، انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.

المصدر: ua-football.com

عمر بيكضاض