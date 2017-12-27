المصري صبحي يخطف الأضواء في "البريمير ليغ" (فيديو)

واصل النجم المصري رمضان صبحي تألقه مع فريقه ستوك سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليغ) هذا الموسم.

وسجل الدولي المصري للمباراة الثانية على التوالي، خلال اللقاء الذي جمع فريقه ستوك سيتي بمضيفه هدرسفيلد تاون (1-1)، أمس، ضمن منافسات المرحلة الـ20 من البريمير ليغ، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

وارتقي ستوك بهذا التعادل للمركز 13 برصيد 20 نقطة في سلم ترتيب البريمير ليغ، ويبتعد بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، أما هدرسفيلد تاون فقد رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ11.

ويشهد الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، تألق مجموعة من اللاعبين المصريين، أبرزهم محمد صلاح، الذي يتألق بشكل كبير مع ليفربول، إذ يحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا.

إقرأ المزيد

المصدر: EUROGOAL

عمر بيكضاض