شاهد.. هدف الجزائري محرز لم ينقذ ذئاب ليستر سيتي

سقط فريق ليستر سيتي أمام مضيفه واتفورد (1-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع النجم الجزائري رياض محرز فريقه ليستر سيتي "الذئاب"، في المقدمة بهدف أحرزه، في الدقيقة (37)، بتسديدة رأسية قوية.

لكن واتفورد رد الصاع صاعين، بتسجيله هدفين من دون رد، الأول حمل توقيع المدافع المالي، مولا واجي، في الدقيقة الأخيرة، من زمن الشوط الأول. بينما جاء هدف الفوز الثاني بـ "نيران صديقة" وتسبب الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل بتسجيله خطأ في مرماه، عند الدقيقة 65، من عمر المباراة.

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وتجمد رصيد ليستر سيتي، بعد هذه الهزيمة، عند 27 نقطة، وبقي في المرتبة الثامنة، بينما رفع واتفورد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 25 نقطة، وتقدم إلى المرتبة العاشرة على سلم ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: "vk.com/goaltime"

نايف الكوردي